‘चायवालाज’ के संस्थापक रोहित शर्मा ने खुदकुशी की

राजस्थान के चर्चित स्टार्टअप ‘चायवालाज’ के संस्थापक रोहित शर्मा ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है। उन्होंने अपने कमरे में फंदे पर लटके हुए पाए गए। रोहित 17 साल की उम्र में इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी और हाल ही में चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर नामांकन वापस लिया था।

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के चर्चित स्टार्टअप ‘चायवालाज’ के संस्थापक रोहित शर्मा ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। हालांकि, अभी सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस जांच कर रही है। दौसा पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि साकेत कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय रोहित शर्मा शनिवार दोपहर अपने कमरे में फंदे पर लटके मिले। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें फंदे से उतारा और जिला अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। रोहित ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है या नहीं, पता लगाया जा रहा है।

परिवार की जानकारी अधिकारियों ने बताया कि रोहित के पिता हितेंद्र मोहन शर्मा एक मेडिकल स्टोर संचालक हैं। रोहित की पत्नी एक निजी स्कूल में शिक्षिका हें। उनका सात साल का एक बेटा भी है। अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद उनका शव परिवार को सौंप दिया गया।

स्टार्टअप की शुरुआत रोहित शर्मा ने वर्ष 2013 में ‘चायवालाज’ स्टार्टअप की शुरुआत की थी। उस समय वह नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे और महज 17 साल के थे। उन्होंने अपना पहला चाय कैफे जयपुर के मानसरोवर में शिप्रा पथ पर खोला था। बाद में उन्होंने अलग-अलग शहरों में कारोबार बढ़ाते हुए सात आउटलेट खोल लिए थे। 2022 में इस स्टार्टअप के लिए उन्हें ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम ने ‘एमएसएमई अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस’ श्रेणी में सम्मानित किया था।

चुनाव की जानकारी वर्ष 2024 में दौसा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भरा था। वह चुनाव प्रचार भी करने लगे थे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था।

आध्यात्मिक झुकाव जानकारी के अनुसार, रोहित सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते थे। कुछ समय से उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा था। लगभग छह महीने पहले उन्होंने अचानक अपने सभी आउटलेट बंद कर दिए थे। इसके बाद से वह अकसर धार्मिक स्थलों पर नजर आते थे।