सिद्ध पीठ माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रावण मास का शुभारंभ, रुद्राभिषेक के साथ गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे
नगर स्थित सिद्ध पीठ माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रावण मास का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। भगवान शिव का रुद्राभिषेक और विशेष पूजा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर में भक्तिमय वातावरण बना रहा, और पंडित बृजमोहन शर्मा ने पूजा के दौरान विशेष अनुष्ठान किए।
नगर स्थित सिद्ध पीठ माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रावण मास का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। मंदिर में भगवान शिव का विधि-विधान से रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा-अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की। नगर के सिद्ध पीठ माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रावण मास के प्रथम दिन धार्मिक आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मंदिर के पुजारी पंडित बृजमोहन शर्मा ने भगवान आशुतोष का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा-अर्चना संपन्न कराई। पूजा में नगर के दर्जनों श्रद्धालुओं ने सहभागिता करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की।
पूजन-अर्चन के उपरांत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। पंडित बृजमोहन शर्मा ने बताया कि संपूर्ण श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष पूजा, रुद्राभिषेक एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर शरद मित्तल, हिमांशु अग्रवाल, विकी सहित नगर के अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे मंदिर परिसर में हर-हर महादेव" के जयघोष से भक्तिमय वातावरण बना रहा।
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