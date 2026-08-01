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जिंदगी-मौत से जूझते रहे मरीज, रील बनाते रहे नर्सिंग स्टाफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के ओपेक अस्पताल में कुछ नर्सिंग स्टाफ संवेदनशील वार्डों में मरीजों की गोपनीयता की अनदेखी कर सोशल मीडिया के लिए रील बना रहे हैं। आईसीयू और अन्य वार्डों में फिल्मी गानों पर वीडियोज बनाने के मामले सामने आए हैं, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों की नाराजगी बढ़ रही है।

जिंदगी-मौत से जूझते रहे मरीज, रील बनाते रहे नर्सिंग स्टाफ

बस्ती, निज संवाददाता। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा इकाई ओपेक अस्पताल कैली में मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वहीं ड्यूटी पर तैनात कुछ नर्सिंग स्टाफ के सोशल मीडिया के लिए रील बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने के लिए संवेदनशील वार्डों में तैनात स्टाफ मरीजों की गोपनीयता और अस्पताल की आचार संहिता की अनदेखी कर वीडियो और रील बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर रहे हैं। ओपेक अस्पताल कैली इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऐसी रीलों को लेकर चर्चा में है। आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी के दौरान अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार कर आईसीयू, गायनी और अन्य वार्डों में फिल्मी गानों व ट्रेंडिंग ऑडियो पर रील बना रहे हैं।

कुछ वीडियो में नर्सिंग यूनिफॉर्म में महिला स्टाफ को आईसीयू जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में रील बनाते हुए देखा जा रहा है। आरोप है कि इन वीडियो को सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने के लिए अपलोड किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, आईसीयू जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान जन्मदिन का केक काटने के मामले भी सामने आए हैं। गायनी, आईसीयू और बाल रोग विभाग में भर्ती गंभीर मरीजों के तीमारदारों ने वार्ड में तैनात स्टाफ के इस तरह के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। आईसीयू, गायनी ओटी, पीआईसीयू और एनआईसीयू में भर्ती मरीजों की फोटो और वीडियो बनाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद नर्सिंग यूनिफॉर्म में मरीजों के साथ वीडियो और रील सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने से अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मरीजों की फोटो और वीडियो वायरल होने से उनकी निजता और गोपनीयता प्रभावित होने की आशंका है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्डों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस संबंध में उप प्राचार्य डॉ. अनिल यादव ने बताया कि रील बनाए जाने का मामला संज्ञान में आया है, संबंधित स्टाफ को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।

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