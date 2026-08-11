हेड बॉय प्रशांत दीक्षित तो हेड गर्ल बनी वर्तिका सिंह सेंगर

फतेहपुर। शहर के सीबीएसई बोर्ड से संचालित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में मंगलवार को छात्र-छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के उद्देश्य से इन्वेस्टिचर सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। स्कूल के हेड बॉय के रूप में प्रशांत दीक्षित और हेड गर्ल वर्तिका सिंह सेंगर समेत अन्य छात्र-छात्राओं को पद देते हुए उनके पद एवं दायित्व की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य स्टेनली अन्थोनी ने किया। विद्यालय के छात्र परिषद के नवनिर्वाचित स्कूल हेड बॉय प्रशांत दीक्षित, स्कूल हेड गर्ल वर्तिका सिंह सेंगर, स्पोर्ट्स कैप्टन नितिन पटेल एवं श्रद्धा सिंह, अनुशासन हेड बॉय प्रांजल मिश्र एवं दीपाली त्रिवेदी के साथ कल्चरल, हाउस कैप्टन, हेल्थ क्लब, लैंग्वेज, इको, असेंबली इंचार्ज एवं अन्य पदाधिकारियों को बैज एवं सैश प्रदान कर सम्मानित किया गया।