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हेड बॉय प्रशांत दीक्षित तो हेड गर्ल बनी वर्तिका सिंह सेंगर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में मंगलवार को एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हेड बॉय प्रशांत दीक्षित और हेड गर्ल वर्तिका सिंह सेंगर को पद की शपथ दिलाई गई। प्रधानाचार्य ने नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों को मेहनत और अनुशासन के मूल्य सिखाए।

हेड बॉय प्रशांत दीक्षित तो हेड गर्ल बनी वर्तिका सिंह सेंगर
हेड बॉय प्रशांत दीक्षित तो हेड गर्ल बनी वर्तिका सिंह सेंगर

फतेहपुर। शहर के सीबीएसई बोर्ड से संचालित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में मंगलवार को छात्र-छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के उद्देश्य से इन्वेस्टिचर सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। स्कूल के हेड बॉय के रूप में प्रशांत दीक्षित और हेड गर्ल वर्तिका सिंह सेंगर समेत अन्य छात्र-छात्राओं को पद देते हुए उनके पद एवं दायित्व की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य स्टेनली अन्थोनी ने किया। विद्यालय के छात्र परिषद के नवनिर्वाचित स्कूल हेड बॉय प्रशांत दीक्षित, स्कूल हेड गर्ल वर्तिका सिंह सेंगर, स्पोर्ट्स कैप्टन नितिन पटेल एवं श्रद्धा सिंह, अनुशासन हेड बॉय प्रांजल मिश्र एवं दीपाली त्रिवेदी के साथ कल्चरल, हाउस कैप्टन, हेल्थ क्लब, लैंग्वेज, इको, असेंबली इंचार्ज एवं अन्य पदाधिकारियों को बैज एवं सैश प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पदाधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाहन करने तथा विद्यालय की गरिमा एवं अनुशासन बनाए रखने की शपथ ली। प्रधानाचार्य ने कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन, सेवा और दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बनने का नाम है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी जीवन भी बांस की तरह होता है। कई बार मेहनत करने के बावजूद तत्काल सफलता दिखाई नहीं देती। अच्छे अंक, आत्मविश्वास, अनुशासन और ज्ञान धीरे-धीरे विकसित होते हैं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर सफलता ऊंचाई छूती है। वहीं प्रबंधक नितीश कुमार ने भी सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी।

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