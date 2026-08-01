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एसएसपी श्वेता ने बढ़ाया एसपीओ का हौसला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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ऋषिकेश, संवाददाता। एसएसपी टिहरी श्वेता चौबे ने शनिवार को मुनिकीरेती में कांवड़ यात्रा रूटों को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफि

एसएसपी श्वेता ने बढ़ाया एसपीओ का हौसला

एसएसपी टिहरी श्वेता चौबे ने शनिवार को मुनिकीरेती में कांवड़ यात्रा रूटों को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व सुरक्षा इंतजामों को परखा। पुलिसकर्मियों व एसपीओ से संवाद कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

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