एसएसपी ने संभाली मुनिकीरेती ट्रैफिक व्यवस्था
ऋषिकेश, संवाददाता।कांवड़ यात्रा में डाक कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसएसपी टिहरी श्वेता चौबे मुनिकीरेती पहुंची। उन्हों
कांवड़ यात्रा में डाक कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसएसपी टिहरी श्वेता चौबे शनिवार को मुनिकीरेती पहुंची। उन्होंने ढालवाला, मुनिकीरेती व आसपास क्षेत्र के कांवड़ यात्रा रूट को पैदल निरीक्षण किया। कुछ स्थानों पर अत्याधिक यातायात के दबाव में जाम जैसी स्थिति के बीच एसएसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ खुद ट्रैफिक को सुचारू कराया।
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