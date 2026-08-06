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शत्रु संपत्ति प्रकरण में एसएसआई को एसएसपी ने किया निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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देवबंद में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में एसएसपी ने जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसआई आदेश कुमार को निलंबित कर दिया। विकास त्यागी ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। मामले की निष्पक्षता के लिए अन्य टीम से जांच कराने की मांग की गई।

शत्रु संपत्ति प्रकरण में एसएसआई को एसएसपी ने किया निलंबित

पाकिस्तान गई महिला की शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में एसएसपी ने जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में देवबंद कोतवाली के एसएसआई एवं विवेचना अधिकारी आदेश कुमार को निलंबित कर दिया है। निलंबन की सूचना से देवबंद कोतवाली में हड़कंप मच गया। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने शत्रु संपत्ति प्रकरण में पुलिस पर क्षेत्र के असरदार लोगों को बचाने और मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने की तैयारी का आरोप लगाते हुए एसएसपी अभिनंदन सिंह से शिकायत की थी। एसएसपी ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। विकास त्यागी ने बताया था कि वर्ष 1989 में पाकिस्तान चली गई महिला सालेहा खातून के नाम देवबंद में करोड़ों रुपये की शत्रु संपत्ति पर क्षेत्र के असरदार परिवार ने अवैध कब्जा कर वहां मदरसा संचालित कर रखा है। इस संबंध में विकास त्यागी ने मंगलवार को मंडलायुक्त डॉ. रुपेश कुमार, डीएम अरविंद चौहान और एसएसपी अभिनंदन सिंह से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया गया था कि उक्त प्रकरण में देवबंद कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन विवेचना के दौरान स्थानीय पुलिस प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। उनका यह भी आरोप था कि मामले के एक नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कोई कार्रवाई किए बिना छोड़ दिया था। इतना ही उक्त प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट लगाने की तैयारी भी की जा रही थी। उक्त संबंध में सीओ अमित कुमार ने बताया कि उक्त प्रकरण में कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी ने जांच अधिकारी आदेश कुमार को निलंबित किया है। बताया कि उच्चाधिाकारियों के जो भी आदेश मिलेंगे उसके आधार पर जांच कराई जाएगी.

जांच बदलने व दोषियों पर कार्रवाई की मांग

विकास त्यागी ने मामले की निष्पक्षता के साथ जांच कराए जाने को प्रकरण की जांच देवबंद पुलिस से हटाकर अन्य थाना क्षेत्र एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से कराए जाने की मांग की। साथ ही शत्रु संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने और संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेने की मांग की।

औरों पर भी कार्रवाई का इंतजार

देवबंद के चर्चित शत्रु संपत्ति प्रकरण में पुलिस विभाग के एक अन्य अधिकारी सहित राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। संभावना जताई जा रही है शीघ्र ही प्रकरण में और भी कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है।

नियमित पूछे जाने वाले प्रश्न

किस अधिकारी को निलंबित किया गया है?
देवबंद कोतवाली के एसएसआई एवं विवेचना अधिकारी आदेश कुमार को निलंबित किया गया है।
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