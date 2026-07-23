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एसएसपी ने की मासिक अपराध समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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एसएसपी नैनीताल डॉ.मंजूनाथ टीसी ने की मासिक अपराध समीक्षा बैठक अधिकारियों-कर्मियों को दिए कड़े निर्देश,

एसएसपी ने की मासिक अपराध समीक्षा बैठक

संतोष जोशी हल्द्वानी। एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी ने गुरुवार को मासिक अपराध गोष्ठी में दरोगाओं लंबित विवेचनाओं पर जवाब मांगा। कोतवाली सभागार में गुरुवार को एसएसपी ने अपराध गोष्ठी में कहा कि डिजिटल पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा और त्वरित न्याय पर पुलिसकर्मी फोकस करें। यहां ई-साक्ष्य ऐप की कार्यप्रणाली समझाई गई। यहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले 29 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया।

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