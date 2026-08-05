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यातायात निरीक्षक ने बांटे जूस और बिस्किट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान, पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह के निर्देश पर, यातायात निरीक्षक ने जवानों को जूस और बिस्किट वितरित किए। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की। यह पहल पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थी।

यातायात निरीक्षक ने बांटे जूस और बिस्किट

रुड़की। कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह के निर्देश पर बुधवार को यातायात निरीक्षक रुड़की ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को जूस और बिस्किट वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार धूप, उमस और व्यस्त यातायात व्यवस्था के बीच जवानों का हाइड्रेटेड और ऊर्जावान रहना बेहद आवश्यक है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से समय-समय पर पानी और तरल पदार्थ का सेवन करने तथा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि जवान स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे, तभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित की जा सकेगी।

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पुलिसकर्मियों ने इस पहल के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का आभार जताया। कांवड़ मेले के दौरान पुलिस पूरी मुस्तैदी और समर्पण के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है।

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