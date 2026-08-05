आधी रात कप्तान की गश्त में नपे नौ लापरवाह पुलिसकर्मी

रुद्रपुर में एसएसपी अजय गणपति ने मंगलवार रात को ड्यूटी पर लापरवाही करने वाले नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेकिंग के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने फायरिंग की सूचना के बाद औचक निरीक्षण किया।

रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। एसएसपी ऊधमसिंह नगर अजय गणपति मंगलवार रात पुलिसकर्मियों का रिस्पांस चेक करने के लिए खुद निजी वाहन से औचक निरीक्षण पर निकले। इससे पहले उन्होंने पंतनगर क्षेत्र में फायरिंग की सूचना फ्लैश कराई। रात 12 बजे से तीन बजे तक रुद्रपुर से जसपुर तक किए गए औचक निरीक्षण में तीन दरोगा, एक हेड कांस्टेबल और पांच कांस्टेबल ड्यूटी में लापरवाही बरतते मिले। एसएसपी ने सभी नौ पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं, चार अन्य पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस का रिस्पांस चेक करने के लिए एसएसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से पंतनगर क्षेत्र के पास सफेद रंग की स्कॉर्पियो सवार कुछ युवकों द्वारा एक व्यक्ति पर फायरिंग करने और वाहन के काशीपुर की ओर जाने की सूचना फ्लैश कराई।

फायरिंग की सूचना इसके बाद कंट्रोल रूम ने थाना पंतनगर समेत रुद्रपुर से जसपुर बॉर्डर तक सभी थाना प्रभारियों को हाईवे पर तत्काल सघन चेकिंग और नाकाबंदी के निर्देश दिए। इसके बाद एसएसपी अजय गणपति रात 12 बजे निजी वाहन से हाईवे पर स्थापित विभिन्न चेकिंग प्वाइंटों का औचक निरीक्षण करने निकल गए। इस दौरान महतोष, सरकड़ी तिराहा, दोराहा और परमानंदपुर हाईवे पर स्थापित चेकिंग प्वाइंटों पर तैनात रात्रि अधिकारी, चीता मोबाइल और गश्त पार्टी के पुलिसकर्मी अपने निर्धारित ड्यूटी स्थलों से अनुपस्थित मिले। कुछ पुलिसकर्मियों ने कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी ड्यूटी प्वाइंट की गलत लोकेशन भी बताई, जबकि वे निर्धारित स्थान पर मौजूद नहीं थे। ड्यूटी में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और चार से स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश दिए।

ये पुलिसकर्मी हुए निलंबित एसआई हरीश महर कोतवाली कैलाखेड़ा, एसआई धीरेंद्र परिहार कोतवाली बाजपुर, एसआई सुशील कुमार कोतवाली आईटीआई काशीपुर, हेड कांस्टेबल सिराज हुसैन कोतवाली आईटीआई, कांस्टेबल कमल सिंह कोतवाली कैलाखेड़ा, कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह और कांस्टेबल पूरन चंद्र कोतवाली बाजपुर, कांस्टेबल धर्मेंद्र भारती और कांस्टेबल मोहन गिरी कोतवाली आईटीआई।

कोट जिले में पुलिस ड्यूटी के दौरान लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन की सुरक्षा, अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ड्यूटी में गंभीर लापरवाही और आदेशों की अवहेलना पर नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।

-अजय गणपति, एसएसपी ऊधमसिंह नगर