पहले साल के फेल विषयों को दूसरे में पास करना होगा
अल्मोड़ा के एसएसजे विवि ने आदेश जारी किया है कि छात्र तभी पांचवे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे जब वे पहले और दूसरे सेमेस्टर में फेल हुए विषयों को तीसरे और चौथे सेमेस्टर में पास करें। तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश के लिए, छात्रों को पहले और दूसरे सेमेस्टर के कुल 44 क्रेडिट में से 26 क्रेडिट प्राप्त करने अनिवार्य हैं।
अल्मोड़ा। एसएसजे विवि में छात्रों को पहले व दूसरे सेमेस्टर में फेल हुए विषयों को तीसरे व चौथे सेमेस्टर में पास करना अनिवार्य होगा। तभी वह छात्र पांचवे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे। एसएसजे विवि की ओर से शैक्षिक सत्र 2026-27 में स्नातक तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश को लेकर आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, छात्र को विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में हर हाल में प्रोन्नत किया जाएगा। तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पहले व दूसरे सेमेस्टर के कुल 44 क्रेडिटों में से कम से कम 26 क्रेडिट छात्र को प्राप्त करने होंगे। प्रवेश समिति दोनों सेमेस्टरों की अंकतालिकाओं का अवलोकन कर क्रेडिट स्कोर का आंकलन करेगी।
वहीं, पहले व दूसरे सेमेस्टर में जो छात्र किन्हीं विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। वह उन पेपरों को तीसरे व चौथे सेमेस्टर में पास करेंगे। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. पंकज कुमार शाह ने बताया कि सभी कॉलेजों व परिसरों को इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं।
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