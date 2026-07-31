Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहले साल के फेल विषयों को दूसरे में पास करना होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

अल्मोड़ा के एसएसजे विवि ने आदेश जारी किया है कि छात्र तभी पांचवे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे जब वे पहले और दूसरे सेमेस्टर में फेल हुए विषयों को तीसरे और चौथे सेमेस्टर में पास करें। तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश के लिए, छात्रों को पहले और दूसरे सेमेस्टर के कुल 44 क्रेडिट में से 26 क्रेडिट प्राप्त करने अनिवार्य हैं।

पहले साल के फेल विषयों को दूसरे में पास करना होगा

अल्मोड़ा। एसएसजे विवि में छात्रों को पहले व दूसरे सेमेस्टर में फेल हुए विषयों को तीसरे व चौथे सेमेस्टर में पास करना अनिवार्य होगा। तभी वह छात्र पांचवे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे। एसएसजे विवि की ओर से शैक्षिक सत्र 2026-27 में स्नातक तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश को लेकर आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, छात्र को विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में हर हाल में प्रोन्नत किया जाएगा। तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पहले व दूसरे सेमेस्टर के कुल 44 क्रेडिटों में से कम से कम 26 क्रेडिट छात्र को प्राप्त करने होंगे। प्रवेश समिति दोनों सेमेस्टरों की अंकतालिकाओं का अवलोकन कर क्रेडिट स्कोर का आंकलन करेगी।

वहीं, पहले व दूसरे सेमेस्टर में जो छात्र किन्हीं विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। वह उन पेपरों को तीसरे व चौथे सेमेस्टर में पास करेंगे। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. पंकज कुमार शाह ने बताया कि सभी कॉलेजों व परिसरों को इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Almora News Almora Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।