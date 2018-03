SSC स्कैम:दिल्ली में सड़क पर उतरे हजारों छात्र,पुलिस ने किया लाठीचार्ज- VIDEO

एसएससी की कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (कर्मचारी चयन आयोग) परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देशभर से आए हजारों छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनरत छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने लाठी र्चा किया। छात्र अपनी मांगों को लेकर कनॉट प्लेस और संसद मार्ग पर जमा हैं। एसएससी अभ्यर्थी इस मामले में सरकार से निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्हें जांच का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। करीब पांच हजार छात्र छात्राएं इस प्रदर्शन में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी मंच पर जाना चाह रहे थे, लेकिन नीचे बैठे छात्रों ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी।

छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई। युवाओं की मांग है कि इस पूरे स्कैम की सीबीआई से जांच कराई जाए. उनका कहना है कि सरकार इसका आदेश लिखित में दे। एसएससी में हुई धांधली को लेकर छात्रों का एक और गुट दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के अलग-अलग राज्यों से छात्र दिल्ली में आए हुए हैं। गौरतलब है कि छात्र 27 फरवरी से एसएससी दफ़्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि अब आर या पार की लड़ाई लड़कर वापस जाएंगे।

