एसएसबी ने रोमांचक मुकाबले में धौरहरा को 3-2 से हराया
एसएसबी द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं में खेल भावना और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए डंडा हेड में एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें एसएसबी की टीम ने ग्राम धौरहरा को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल और अनुशासन का परिचय दिया।
खनुआ, हिन्दुस्तान संवाद। सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 66वीं वाहिनी की सीमा चौकी डंडा हेड की ओर से मंगलवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रोमांच और उत्साह से भरपूर मुकाबले में एसएसबी की टीम ने ग्राम धौरहरा की टीम को 3-2 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया।सीमा चौकी डंडा हेड परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में एसएसबी के जवानों और ग्राम धौरहरा के युवा खिलाड़ियों ने पूरे जोश, अनुशासन और खेल भावना के साथ हिस्सा लिया।
पांच सेट तक चले कांटे के मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। हर अंक पर दर्शकों का उत्साह चरम पर रहा और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन तालियों की गड़गड़ाहट से होता रहा। अंत में एसएसबी की टीम ने निर्णायक सेट जीतकर मुकाबला 3-2 से अपने नाम कर लिया। एसएसबी की ओर से सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार सहित सात जवानों ने टीम का प्रतिनिधित्व किया, जबकि ग्राम धौरहरा की टीम का नेतृत्व ध्रुव यादव ने किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल और अनुशासन का परिचय देकर प्रतियोगिता को यादगार बना दिया।
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