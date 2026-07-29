नशामुक्त समाज के निर्माण में ग्रामीणों की भूमिका अहम
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दिघलबैंक, एक संवाददाता । भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 19वीं वाहिनी की एफ कंपनी धनतोला अंतर्गत सीमा चौकी गंधर्वडांगा के जवानों ने बुधवार को तेलीभिट्ठा गांव में ग्राम समन्वय बैठक आयोजित कर सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा एवं सामाजिक सरोकारों पर ग्रामीणों को जागरूक किया। बैठक की अध्यक्षता बीओपी कमांडर एसआई/जीडी मोंटू ओरण ने की। बैठक को संबोधित करते हुए बीओपी कमांडर ने कहा कि एसएसबी सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व की भावना के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा के साथ-साथ एसएसबी सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।
नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत समय-समय पर नि:शुल्क मानव चिकित्सा शिविर, पशु चिकित्सा शिविर तथा कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि सीमा क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अपरिचित व्यक्ति या नई हलचल की जानकारी तत्काल एसएसबी को दें। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। बैठक में नशामुक्त भारत, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सहित विभिन्न सामाजिक विषयों पर भी चर्चा की गई। बीओपी कमांडर ने विशेष रूप से युवाओं में बढ़ते सूखा नशा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने लोगों से नशे के प्रति जागरूक रहने तथा परिवार के किसी सदस्य के नशे की लत से ग्रस्त होने पर उसे समझाकर इस बुराई से दूर करने का प्रयास करने की अपील की। ग्राम समन्वय बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एसएसबी के साथ सहयोग का भरोसा दिलाया।
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