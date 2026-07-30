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35 बोरी यूरिया के साथ दो धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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शोहरतगढ़ में एसएसबी खुनुवा चौकी के जवानों ने बुधवार को पिलर संख्या 554/1 के पास 35 बोरी यूरिया और दो साइकिल के साथ दो लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी करहिया गांव के निवासी हैं। एसएसबी ने बरामद सामान के साथ उन्हें खुनुवा कस्टम को सौंप दिया।

35 बोरी यूरिया के साथ दो धराए

शोहरतगढ़। एसएसबी खुनुवा चौकी के जवानों ने बुधवार को पिलर संख्या 554/1 के पास 35 बोरी यूरिया, दो साइकिल के साथ दो लोगों को पकड़ लिया। वहीं कुछ नेपाल भागने में सफल रहे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान क्षेत्र के करहिया गांव निवासी मुबारक पुत्र रहमुल्लाह व अरबाज पुत्र मुस्ताक के रूप में हुई। एसएसबी ने बरामद सामान के साथ आरोपितों को खुनुवा कस्टम को सौंप दिया।

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