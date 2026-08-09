यात्रियों को नेपाल छोड़कर लौट रही बस से तस्करी का सामान बरामद, दो हिरासत में
सोनौली, हिन्दुस्तान संवाद।नेपाल के बुटवल में यात्रियों को छोड़कर भारत लौट रही स्लीपर बस की सोनौली सीमा पर एसएसबी की टीम ने तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा
सोनौली, हिन्दुस्तान संवाद। नेपाल के बुटवल में यात्रियों को छोड़कर भारत लौट रही स्लीपर बस की सोनौली सीमा पर एसएसबी की टीम ने तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नेपाली नूडल्स, सिगरेट, गुटखा, साड़ियां और इमिटेशन ज्वेलरी बरामद की। सामान के साथ बस और दो लोगों को हिरासत में लेकर नौतनवा कस्टम विभाग को सौंप दिया है।यह बस सोनौली के मुख्य मार्ग से 46 नेपाली यात्रियों को लेकर बुटवल गई थी। यात्रियों को बुटवल में उतारने के बाद बस खाली भारत लौट रही थी। शाम करीब सात बजे सोनौली सीमा पर पहुची एसएसबी जवानों के द्वारा बस की रूटीन जांच के दौरान बस को रोककर सघन तलाशी ली तो ये सामान बरामद हुए।
पूछताछ में पकड़े गए दोनों लोगों ने अपना नाम साव राम काना (36) निवासी गुजरात और प्रकाश रेवाजी (45) निवासी पाटन गुजरात बताया। दोनों ने सामान को मुंबई ले जाने की बात कही। एसएसबी की सहायक कमांडेंट सोनौली प्रिया यादव ने बताया कि बरामद सामान, बस और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए कस्टम कार्यालय नौतनवा को सौंप दिया गया है।
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