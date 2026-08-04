एसएसबी ने रात में गश्त के दौरान पकड़ी 18 बोरी यूरिया

एसएसबी ने रात में गश्त के दौरान पकड़ी 18 बोरी यूरिया
फोटो--14-- एसएसबी ने रविवार रात नेपाल ले जाई जा रही यूरिया खाद पकड़ी।र पर मोहाना नदी के किनारे 18 बोरी यूरिया पकड़ी। इसे नेपाल ले जा रहे लोग एसएसबी जवान
रविवार रात एसएसबी ने गश्त के दौरान इंडो-नेपाल बार्डर पर मोहाना नदी के किनारे 18 बोरी यूरिया पकड़ी। इसे नेपाल ले जा रहे लोग एसएसबी जवानों को देखकर भाग खड़े हुए। एसएसबी तीसरी वाहिनी कमांडेंट के निर्देश पर डांगा पोस्ट के इंस्पेक्टर मेघराज ने रविवार रात जवानों को बार्डर पर नदी किनारे गश्त के लिए भेजा। एसएसबी जवानों को नदी से कुछ पहले लोगों की हलचल सुनाई दी। उधर जाने पर एसएसबी जवानों को देख नदी की तरफ भाग गए। एसएसबी गश्ती दल को वहां खेत के किनारे 18 बोरी यूरिया पड़ी मिली जबकि वहां कोई इंसान नहीं दिखा। गश्ती पार्टी ने यूरिया जब्त करके तिकुनियां कस्टम विभाग को सौंप दी।
लोगों का कहना है कि मोहाना नदी की बाढ़ और कटान की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा आड़ी-तिरछी हो गई है। इससे कुछ भारतीयों के खेत नदी के उस पार और कुछ नेपाली किसानों के खेत नदी के इस पार आ गए हैं। इसका फायदा उठाकर किसानों की आड़ में कुछ लोग नेपाल को खाद की तस्करी करते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें