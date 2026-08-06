Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नेपाल से लाई जा रही 121.375 लीटर शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
Follow us on Google News
share

भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने विशेष गश्ती अभियान के दौरान 121.375 लीटर नेपाली शराब जब्त किया। यह कार्रवाई कोशिकापुर गांव में सीमा स्तंभ संख्या 187/1 के पास की गई। दो तस्करों, कृष्णा कुमार और कर्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसबी ने तस्करी पर अंकुश लगाने का आश्वासन दिया।

नेपाल से लाई जा रही 121.375 लीटर शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

बथनाहा, एक संवाददाता । भारत-नेपाल सीमा पर तैनात 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बथनाहा ने विशेष गश्ती अभियान के दौरान 121.375 लीटर नेपाली शराब जब्त करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई मंगलवार को फुलकाहा समवाय क्षेत्र के कोशिकापुर गांव स्थित सीमा स्तंभ संख्या 187/1 के समीप भारत की ओर करीब 50 मीटर अंदर की गई। एसएसबी के अनुसार नेपाल से चार मोटरसाइकिलों के माध्यम से शराब भारत लाई जा रही थी। विशेष गश्ती दल ने कार्रवाई करते हुए 121.375 लीटर शराब बरामद की तथा कृष्णा कुमार (20), निवासी तूती, थाना भीमपुर, जिला सुपौल और कर्ण कुमार (19), निवासी आचरा, थाना फुलकाहा, जिला अररिया को गिरफ्तार कर लिया।

जब्त शराब, मोटरसाइकिलों तथा गिरफ्तार आरोपितों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद फुलकाहा थाना के सुपुर्द कर दिया गया। एसएसबी ने कहा कि सीमा क्षेत्र में तस्करी समेत सभी गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
India Nepal Border SSB Araria News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।