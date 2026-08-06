नेपाल से लाई जा रही 121.375 लीटर शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने विशेष गश्ती अभियान के दौरान 121.375 लीटर नेपाली शराब जब्त किया। यह कार्रवाई कोशिकापुर गांव में सीमा स्तंभ संख्या 187/1 के पास की गई। दो तस्करों, कृष्णा कुमार और कर्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसबी ने तस्करी पर अंकुश लगाने का आश्वासन दिया।
बथनाहा, एक संवाददाता । भारत-नेपाल सीमा पर तैनात 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बथनाहा ने विशेष गश्ती अभियान के दौरान 121.375 लीटर नेपाली शराब जब्त करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई मंगलवार को फुलकाहा समवाय क्षेत्र के कोशिकापुर गांव स्थित सीमा स्तंभ संख्या 187/1 के समीप भारत की ओर करीब 50 मीटर अंदर की गई। एसएसबी के अनुसार नेपाल से चार मोटरसाइकिलों के माध्यम से शराब भारत लाई जा रही थी। विशेष गश्ती दल ने कार्रवाई करते हुए 121.375 लीटर शराब बरामद की तथा कृष्णा कुमार (20), निवासी तूती, थाना भीमपुर, जिला सुपौल और कर्ण कुमार (19), निवासी आचरा, थाना फुलकाहा, जिला अररिया को गिरफ्तार कर लिया।
जब्त शराब, मोटरसाइकिलों तथा गिरफ्तार आरोपितों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद फुलकाहा थाना के सुपुर्द कर दिया गया। एसएसबी ने कहा कि सीमा क्षेत्र में तस्करी समेत सभी गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।
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