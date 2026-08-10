एसएसबी ने युवक-युवती को पकड़ एएचटीयू को सौंपा

बढ़नी। भारत-नेपाल सीमा पर बढ़नी चेक पोस्ट के पास रविवार को एसएसबी जवानों ने नेपाल जा रहे एक युवक और युवती को रोक लिया। पूछताछ में मामला संदिग्ध लगने पर एएचटीयू पुलिस को सूचना दी गई। युवती के युवक के साथ नेपाल जाने के उद्देश्य की जानकारी नहीं होने की बात सामने आने पर एसएसबी ने उसे एएचटीयू को सौंप दिया। पूछताछ में युवक की पहचान अंकित पुत्र स्वर्गीय विजय कुमार निवासी महत्ता थाना शोहरतगढ़ के रूप में हुई। उसने बताया कि आठ अगस्त को चिल्हिया रेलवे स्टेशन पर उसकी युवती से पहली बार मुलाकात हुई थी। वह युवती को नेपाल घुमाने के लिए अपने साथ ले जा रहा था। वहीं महिला एसएसबी कर्मियों ने युवती से पूछताछ की。