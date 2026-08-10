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एसएसबी ने युवक-युवती को पकड़ एएचटीयू को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी ने एक युवक और युवती को रोका। युवती ने बताया कि वह प्रशिक्षण दी गई जानकारी नहीं रखती थी। युवक अंकित ने कहा कि उसकी पहली मुलाकात युवती से चिल्हिया रेलवे स्टेशन पर हुई थी। दोनों को एएचटीयू को सौंप दिया गया।

एसएसबी ने युवक-युवती को पकड़ एएचटीयू को सौंपा

बढ़नी। भारत-नेपाल सीमा पर बढ़नी चेक पोस्ट के पास रविवार को एसएसबी जवानों ने नेपाल जा रहे एक युवक और युवती को रोक लिया। पूछताछ में मामला संदिग्ध लगने पर एएचटीयू पुलिस को सूचना दी गई। युवती के युवक के साथ नेपाल जाने के उद्देश्य की जानकारी नहीं होने की बात सामने आने पर एसएसबी ने उसे एएचटीयू को सौंप दिया। पूछताछ में युवक की पहचान अंकित पुत्र स्वर्गीय विजय कुमार निवासी महत्ता थाना शोहरतगढ़ के रूप में हुई। उसने बताया कि आठ अगस्त को चिल्हिया रेलवे स्टेशन पर उसकी युवती से पहली बार मुलाकात हुई थी। वह युवती को नेपाल घुमाने के लिए अपने साथ ले जा रहा था। वहीं महिला एसएसबी कर्मियों ने युवती से पूछताछ की。

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युवती की जानकारी

युवती कुशीनगर जिले की रहने वाली है। उसने बताया कि वह सात अगस्त को घर से नाराज होकर ट्रेन से निकली थी। ट्रेन में उसकी युवक से मुलाकात हुई थी। युवती ने बताया कि युवक उसे अपने साथ कहां ले जा रहा था, इसकी उसे जानकारी नहीं थी। एसएसबी ने युवती और युवक को आगे की कार्रवाई के लिए एएचटीयू सिद्धार्थनगर को सौंप दिया।

एसएसबी की कार्रवाई

एसएसबी के सहायक कमांडेंट अजय कुमार ने बताया कि एसएसबी द्वारा सीमा पर लगातार निगरानी की जा रही है। युवती और युवक को संदिग्ध देखते मानव तस्करी के आशंका में उन्हें रेस्क्यू किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए एएचटीयू को सौंप दिया गया है।

प्रश्न उत्तर

एसएसबी ने किस स्थान पर युवक और युवती को रोका?
एसएसबी ने भारत-नेपाल सीमा पर बढ़नी चेक पोस्ट के पास युवक और युवती को रोका।
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