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कमांडेंट ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रतिभागियों को बांटे प्रमाणपत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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एसएसबी 70वीं वाहिनी द्वारा रामपुरवा गांव में 15 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए गए। इसके साथ ही एक चिकित्सा शिविर में 75 ग्रामवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रशिक्षित विद्यार्थियों को डिजिटल कौशल में मदद करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कमांडेंट ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रतिभागियों को बांटे प्रमाणपत्र

एसएसबी 70वीं वाहिनी के नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत वाइब्रेंट गांव रामपुरवा में हरिशंकर शिक्षण सेवा संस्थान के सहयोग से 15 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। इसके समापन पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए गए। इसके अलावा मेडिकल कैम्प आयोजित कर लोगों की सेहत की जांच की गई। कार्यक्रम 70 वीं वाहिनी कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित किए गए। द्वितीय कमान अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार सहायक कमांडेंट रौनक सिंह उपस्थित रहे। गांव के मेधावी छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस व व्यावहारिक इंटरनेट संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

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इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान 75 ग्रामवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल सीमा सुरक्षा के अपने प्राथमिक दायित्व के साथ सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगारपरक विकास के लिए तत्पर है। युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और ग्रामीणों को उनके घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकताओं में शामिल है।

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