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सुपौल : एसएसबी का निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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वीरपुर में सशस्त्र सीमा बल ने नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत फतेहपुर गांव में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया। शिविर में 324 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और पशुपालकों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गईं। उन्हें पशुओं की देखभाल, संतुलित आहार, और संक्रामक रोगों से बचाव की जानकारी दी गई।

सुपौल : एसएसबी का निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर आयोजित

वीरपुर एक संवाददाता। 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बीरपुर ने गुरुवार को नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत सीमा चौकी फतेहपुर के जीवंत गांव फतेहपुर में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। कमांडेंट गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में एसएसबी के पशु चिकित्सक डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने 324 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा जरूरतमंद पशुपालकों के बीच निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। इस दौरान पशुपालकों को पशुओं के बेहतर रख-रखाव, संतुलित आहार, नियमित टीकाकरण एवं संक्रामक रोगों से बचाव की जानकारी भी दी गई। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए एसएसबी के प्रति आभार जताया।

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