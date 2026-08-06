सुरक्षित जीवन के लिए धरा पर वृक्षों का होना जरूरी-कमांडर
सुरक्षित जीवन के लिए धरा पर वृक्षों का होना जरूरी-कमांडर सुरक्षित जीवन के लिए धरा पर वृक्षों का होना जरूरी-कमांडर
सोनो। निज संवाददाता मानव जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक धरती पर पेड़ पौधे हैं। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ जीवों के सुरक्षा के लिये हर मानव का यह कर्तव्य है कि वे अपने जीवन में पौधे लगाएं और उसे तब तक संरक्षित करें जब तक कि वह पेड़ न बन जाय। उक्त बातें एसएसबी चरकापत्थर द्वारा चिल्काखार गांव में वृक्षारोपण करते हुए कंपनी के कमांडर नगेन्द्र कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि केवल पौधे लगाने तक ही सीमित न रहें, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी करें ताकि वे भविष्य में बड़े वृक्ष बनकर पर्यावरण को संतुलित रखने में अपनी भूमिका निभा सकें।
बता दें कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सशस्त्र सीमा बल की 16 वीं वाहिनी के 'सी' समवाय चरकापत्थर द्वारा बुधवार को चिल्काखार गांव में पौधारोपण अभियान चलाया गया। अभियान का आयोजन 16 वीं वाहिनी के कमांडेंट अनिल कुमार पठानिया के दिशा-निर्देश में किया गया। इस दौरान एसएसबी के जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प व्यक्त किया। एसएसबी के जवानों ने ग्रामीणों को स्वच्छ एवं हरित वातावरण के महत्व से अवगत कराते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए ऐसे कार्यक्रमों को लगातार जारी रखने की मांग की।
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