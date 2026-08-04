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डीआईजी ने सीमा चौकी का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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डीआईजी ने सीमा चौकी का किया निरीक्षण

ठाकुरगंज, निज संवाददाता। सीमान्त मुख्यालय सिलीगुड़ी के उप महानिरीक्षक राजीव राणा ने मंगलवार को 19वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ठाकुरगंज के समवाय मुख्यालय कुर्लीकोट तथा सीमा चौकी (बीओपी) तवलभीट्ठा व और खटखटी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तैयारियों और जवानों की कार्यक्षमता का जायजा लिया साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

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निरीक्षण की प्रमुख गतिविधियाँ

निरीक्षण के दौरान बीओपी तवलभीट्ठा में एसएसबी रानीडांगा की राहत एवं बचाव दल (आरआरटी) ने आधुनिक राहत एवं बचाव उपकरणों का प्रदर्शन किया।टीम ने सीपीआर, बोट संचालन और आपदा के दौरान बचाव तकनीकों का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया। उप महानिरीक्षक ने टीम की दक्षता और तत्परता की सराहना करते हुए नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल जारी रखने का निर्देश दिया।

सीमा प्रबंधन की जानकारी

बीओपी कमांडर ने सैंड मॉडल ब्रीफिंग के माध्यम से सीमा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद डीआईजी ने अधिकारियों, जवानों और आरआरटी टीम से संवाद कर उनकी परिचालन तत्परता, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की।

राहत एवं बचाव कार्य की दिशा

उन्होंने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा, आपात स्थिति अथवा सीमा संबंधी चुनौती की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य बिना विलंब शुरू किया जाए तथा प्रत्येक अभियान में समन्वय, अनुशासन और पेशेवर दक्षता बनाए रखी जाए। भ्रमण के अंत में उन्होंने पुन: पौधारोपण कर सीमावर्ती क्षेत्रों में हरित वातावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी को सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजीव राणा ने निरीक्षण के दौरान क्या किया?
राजीव राणा ने सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तैयारियों और जवानों की कार्यक्षमता का जायजा लिया तथा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
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