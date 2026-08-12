एसएसबी की पांच वाहिनी के बीच खो-खो प्रतियोगिताएं शुरू
महिला वर्ग में 70वीं वाहिनी और पुरुष वर्ग में 62वीं वाहिनी ने जमाया दबदबाखा उत्साह -एसएसबी की पांच वाहिनी की महिला व पुरुष टीमें प्रतियोगिता में हिस्स
लखीमपुर। एसएसबी की पांच बटालियन के खो-खो खिलाड़ियों के बीच तीन दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत मंगलवार को धूमधाम से हुई। 70वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला व पुरुष वर्ग की टीमें भाग ले रही हैं। तीन दिवसीय अंतर वाहिनी व अंतर क्षेत्रक खो-खो प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि तृतीय वाहिनी के कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने 70वीं वाहिनी कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव के साथ दीप जलाकर व रंग-बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में थर्ड बटालियन, 42वीं, 59वीं, 62वीं और 70वीं वाहिनी के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उत्साहपूर्ण माहौल में प्रतियोगिता का पहला मुकाबला महिला वर्ग में 70वीं वाहिनी और तृतीय वाहिनी के बीच हुआ।
इसमें 70वीं वाहिनी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा बनाया। दूसरा मैच पुरुष वर्ग में तृतीय वाहिनी और 70वीं वाहिनी के बीच खेला गया। दोनों टीमों का शानदार प्रदर्शन होने पर मैच टाई रहा। वहीं तीसरे मैच में पुरुष वर्ग में 62वीं वाहिनी टीम विजेता रही। 13 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में लखीमपुर और गोरखपुर क्षेत्रक की विभिन्न वाहिनियों की छह पुरुष व छह महिला टीमों के कुल 144 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव ने कहा प्रतियोगिता का उद्देश्य सीमान्त मुख्यालय लखनऊ की आधिकारिक खो-खो टीम का चयन करना है। यह टीम आगामी अंतर-सीमान्त प्रतियोगिता में आरटीसी एसएसबी अलवर में फ्रंटियर का प्रतिनिधित्व करेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें