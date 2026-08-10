एसएसबी ने निकाली तिरंगा साइकिल रैली, देशभक्ति का संदेश
तृतीय वाहिनी एसएसबी ने तिरंगा साइकिल रैली निकाली साइकिल रैली निकाली लखीमपुर, संवाददाता। एसएसबी तृतीय वाहिनी ने कमांडेंट प्रमोद देवरानी के मार्ग दर्शन
लखीमपुर। एसएसबी तृतीय वाहिनी ने कमांडेंट प्रमोद देवरानी के मार्ग दर्शन में एसएसबी जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली। इस आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागरूक करना और तिरंगे की गरिमा का सम्मान करना रहा। तृतीय वाहिनी एसएबी मुख्यालय से रैली की शुरुआत हुई और बाजार तक रैली निकाली गई। वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारी व जवानों ने उत्साह और जोश के साथ साइकिल रैली में भाग लिया। उप कमांडेंट विरेन्द्र सिंह, सहायक कमांडेंट संचार पदम सिंह मीना सहित अधीनस्थ अधिकारी व जवानों ने इस रैली में भाग लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। यह आयोजन न केवल स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को बढ़ाने का माध्यम था, बल्कि देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने, एकता और अखंडता का संदेश फैलाने का भी प्रयास था।
इस रैली ने लखीमपुर के नागरिकों में देशभक्ति का जज्बा जागरूक किया और तिरंगे के प्रति श्रद्धा का संचार किया। कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। जवानों का समर्पण और उत्साह देश की सुरक्षा के लिए प्रेरणादायक है और इस तरह के आयोजनों से देशभक्ति की भावना और मजबूत की जा सकती है।
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