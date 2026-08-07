किशनगंज: एसएसबी ने सीमावर्ती ग्रामीणों के साथ किया समन्वय् बैठक।
दिघलबैंक में एसएसबी की 12वीं वाहिनी ने शुक्रवार को सीमावर्ती गांवों के ग्रामीणों के साथ एक समन्वय बैठक का आयोजन किया। सहायक कमांडेंट धनंजय सोनेवाल ने ग्रामीणों से अपील की कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें और मानव तस्करी तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों के प्रति सतर्क रहें।
दिघलबैंक से विक्रम मिश्रा की रिपोर्ट। दिघलबैंक। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 12वीं वाहिनी की एफ कंपनी कंचनबाड़ी परिसर में शुक्रवार को ग्रामीणों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। कंपनी कमांडर सहायक कमांडेंट धनंजय शिवाजी सोनेवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कंचनबाड़ी, खुनिया टोला, निमिटोला और दरगाह बस्ती के दर्जनों ग्रामीण शामिल हुए।बैठक को संबोधित करते हुए सहायक कमांडेंट धनंजय शिवाजी सोनेवाल ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में स्थानीय लोगों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या वस्तु की जानकारी तत्काल एसएसबी अथवा स्थानीय पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।उन्होंने
मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सभी ग्रामीण स्वयं सतर्क रहें और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई।बैठक में उप निरीक्षक नागेंद्र नाथ सरकार सहित गोला प्रसाद मंडल, मो. मेहर अली, नंद कुमार झा, दिलावर हुसैन, मुश्तीक आलम, अतुल कुमार, कौशल प्रसाद सिंह समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
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