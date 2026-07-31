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सुपौल : सीमा पर साइकिल छोड़ नेपाल भागा तस्कर, 54 लीटर शराब जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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वीरपुर में एसएसबी ने भारत-नेपाल सीमा पर विशेष नाका जांच के दौरान एक तस्कर के मंसूबों को नाकाम कर दिया। तस्कर ने नेपाल की ओर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बोरी में 54 लीटर नेपाली शराब जब्त कर ली गई। एसएसबी ने शराब को आवश्यक कार्रवाई के बाद विभाग के सुपुर्द कर दिया।

सुपौल : सीमा पर साइकिल छोड़ नेपाल भागा तस्कर, 54 लीटर शराब जब्त

वीरपुर, एक संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा पर विशेष नाका जांच के दौरान एसएसबी ने एक तस्कर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि तस्कर जवानों को देख नेपाल की ओर भाग निकला, लेकिन उसकी साइकिल और बोरी में रखी नेपाली शराब जब्त कर ली गई। सीमा चौकी शैलेशपुर के जवान विशेष नाका ड्यूटी पर थे। इसी दौरान शुक्रवार को सीमा स्तंभ संख्या 206/4 के पास एक व्यक्ति साइकिल पर बोरी लेकर आता दिखाई दी। जवानों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन नेपाल सीमा नजदीक होने का फायदा उठाकर वह साइकिल और बोरी छोड़कर नेपाल की ओर फरार हो गया। बोरी की तलाशी लेने पर उसमें 54 लीटर नेपाली शराब बरामद हुई।

बरामद शराब को आवश्यक कार्रवाई के बाद उत्पाद45वीं वाहिनी एसएसबी, बीरपुर के कमांडेंट गौरव सिंह ने कहा कि भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एसएसबी पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ लगातार अभियान चला रही है। सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा तस्करों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग, सिमराही के सुपुर्द कर दिया गया।

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