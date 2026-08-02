नेपाल ले जा रहे तस्करी के 315 किलो यूरिया खाद जब्त, तीन नेपाली नागरिक धराए

भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने तस्करी के 315 किलोग्राम इफको यूरिया खाद के साथ तीन नेपाली नागरिकों को हिरासत में लिया। आरोपियों को पिपरौन कस्टम कार्यालय के हवाले किया गया। सूचना के आधार पर एसएसबी ने विशेष पेट्रोलिंग पार्टी का गठन कर उनकी गिरफ्तारी की।

हरलाखी,एक संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा के दिघीया टोला बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने तस्करी के 315 किलोग्राम इफको यूरिया खाद के साथ एक हीरो पैशन बाइक एवं एक साइकिल सहित तीन नेपाली नागरिकों को हिरासत में ले लिया। आवश्यक विधिक प्रक्रिया के लिए एसएसबी जवानों ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को जब्त सामग्री के साथ पिपरौन कस्टम कार्यालय के हवाले कर दिया।

तस्करी के प्रयास की जानकारी एसएसबी से मिली जानकारी के अनुसारक रविवार की अहले सुबह सीमा चौकी डिगीयाटोल के आसूचना तंत्र से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति भारत से नेपाल की ओर प्रतिबंधित सामान ले जाने का प्रयास करेंगे। सूचना मिलते ही सीमा चौकी प्रभारी ने एक विशेष पेट्रोलिंग पार्टी का गठन कर सीमा स्तंभ संख्या 286/24 के निकट बेला गांव के पास निगरानी के लिए रवाना किया।

गिरफ्तारी और बरामदगी पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि कुछ व्यक्ति भारत की ओर से सीमा की तरफ सामान लेकर जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को देखकर वे सामान छोड़कर भागने लगे, लेकिन जवानों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़ लिया। छोड़े गए सामान की तलाशी लेने पर इफको यूरिया खाद 315 किलोग्राम, एक हीरो पैशन बाइक व एक साइकिल बरामद की गई।

आरोपियों की पहचान पूछताछ के दौरान पकड़े गए लोगों की पहचान विवेक कुमार यादव, पंकज कुमार यादव एवं हरिशंकर यादव, निवासी ग्राम बैरिया, जिला धनुषा (नेपाल) के रूप में हुई। बरामद सामग्री एवं धराये लोगों के विरुद्ध नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई पूरी कर अग्रिम कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क अधीक्षक (एलसीएस) पिपरौन को सुपुर्द कर दिया गया।