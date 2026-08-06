नशा मुक्ति अभियान चलाया
चम्पावत में एसएसबी पंचम वाहिनी ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। इस आयोजन में खेलकूद और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार मिले। कार्यवाहक कमांडेंट शिव राम ने बताया कि कार्यक्रम नागरिक कल्याण के तहत हुआ और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई।
चम्पावत। एसएसबी पंचम वाहिनी सीमांत तरकुली गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाया। इस दौरान खेलकूद के साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। कार्यवाहक कमांडेंट शिव राम ने बताया कि नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीपीटी के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत वॉलीबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें