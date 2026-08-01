सीमावर्ती क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को हुनरमंद बनाने की मुहिम तेज

बथनाहा, एक संवाददाता सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 56वीं वाहिनी बथनाहा की ओर से सीमावर्ती गांव भवानीपुर, डुमरबन्ना, बेला एवं ग्वारपुछरी में आयोजित 30 दिवसीय कृषि, मशरूम, ब्यूटीशियन एवं सिलाई प्रशिक्षण का समापन हुआ। प्रशिक्षण का आयोजन सीमावर्ती क्षेत्र के जरूरतमंद बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। समापन समारोह में उप कमांडेंट रविकांत चौधरी ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए नियमित अभ्यास जारी रखें। उन्होंने प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी भी ली। इसके बाद सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में सहायक कमांडेंट एवं आई समवाय प्रभारी राणा कुमार, सहायक कमांडेंट एवं ‘एच’ समवाय प्रभारी आशीष गुप्ता सहित एसएसबी के अन्य 17 जवान एवं स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे।