सीमावर्ती क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को हुनरमंद बनाने की मुहिम तेज
बथनाहा में एसएसबी 56वीं वाहिनी द्वारा सीमावर्ती गांवों में 30 दिवसीय कृषि, मशरूम, ब्यूटीशियन और सिलाई प्रशिक्षण का समापन किया गया। यह कार्यक्रम बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए आयोजित किया गया था। समापन समारोह में उप कमांडेंट ने प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए।
बथनाहा, एक संवाददाता सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 56वीं वाहिनी बथनाहा की ओर से सीमावर्ती गांव भवानीपुर, डुमरबन्ना, बेला एवं ग्वारपुछरी में आयोजित 30 दिवसीय कृषि, मशरूम, ब्यूटीशियन एवं सिलाई प्रशिक्षण का समापन हुआ। प्रशिक्षण का आयोजन सीमावर्ती क्षेत्र के जरूरतमंद बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। समापन समारोह में उप कमांडेंट रविकांत चौधरी ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए नियमित अभ्यास जारी रखें। उन्होंने प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी भी ली। इसके बाद सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में सहायक कमांडेंट एवं आई समवाय प्रभारी राणा कुमार, सहायक कमांडेंट एवं ‘एच’ समवाय प्रभारी आशीष गुप्ता सहित एसएसबी के अन्य 17 जवान एवं स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे।
एसएसबी की ओर से सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिए जाने की स्थानीय लोगों ने सराहना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें