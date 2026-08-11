सीमा पर हथियार संग एक का दबोचा
बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर गश्ती के दौरान एक युवक सलाम नदाफ को गिरफ्तार किया है, जिसे देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। युवक परिहार थाना क्षेत्र के बराही गांव का निवासी है। गिरफ्तार युवक को आगे की कार्रवाई के लिए परिहार थाना पुलिस को सौंपा गया है।
सुरसंड/परिहार। सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने रविवार की शाम गश्ती के दौरान एक बाइक सवार युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान परिहार थाना क्षेत्र के बराही गांव के वार्ड-6 निवासी इसराइल नदाफ के पुत्र सलाम नदाफ के रूप में हुयी है। मिली जानकारी के अनुसार, सहसराम बीओपी में तैनात 51वीं बटालियन के जवान सीमा के निकट गश्त लगा रहे थे। इसी दौरान बराही गांव की ओर से एक बाइक सवार युवक आता दिखाई दिया। तलाशी के दौरान उसकी बाइक की सीट के नीचे हथियार व गोली छिपाकर रखा गया था।
कार्रवाई के बाद एसएसबी ने युवक को आगे की कार्रवाई के लिए परिहार थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
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