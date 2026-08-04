अररिया: एजेंट की मदद से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था बांग्लादेशी नागरिक

सोमवार को एसएसबी ने बिना वैध कागजात के नेपाल के रास्ते भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने कई खुलासे किए, जिसमें एजेंटों के नाम भी शामिल थे। दोनों नागरिकों को न्यायिक हिरासत में अररिया भेजा गया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि। एसएसबी 56वीं वाहिनी बी समवाय बाह्य सीमा चौकी आमगाछी के जवानों ने सोमवार को बिना वैध कागजात के नेपाल के रास्ते भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे जिन दो बंगलादेशी नगारिकों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया था उसे पूछताछ के बाद मंगलवार को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया गया। खास बात ये कि पूछताछ में इन बांग्लादेशी नागरिकों ने एसएसबी व पुलिस के समक्ष कई खुलासे किये हैं। इन दोनो बांग्लादेशी नागरिकों ने कहा कि वे नेपाल में 2024 से रह रहे थे। बांग्लादेशी एजेंट के माध्यम से नेपाल पहुंचे थे। नेपाली एजेंट के माध्यम से भारत क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। प्रवेश कर जाते तो इंडियन एजेंट के माध्यम से अपना देश भी जा सकते थे। इन दोनो बांग्लादेशी नागरिकों ने इन तीनो देशों के एजेंटों के भी नाम का खुलासा किया। बहरहाल, ये दोनो व्यक्ति बांग्लादेश लौटते या नहीं यह तो कहा नहीं जा सकता लेकिन इतना तो खुलासा अवश्य हुआ कि बांग्लादेश से लेकर नेपाल व भारत में राष्ट्रविरोधी एजेंट जरूर सक्रिय हैं।

गुप्त सूचना पर एसएसबी ने दबोचा: एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक सामान्य लालनून माविया ने सोनामणि गोदाम थाना में इन दोनों बंगलादेशी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में सहायक उप निरीक्षक लालनून माविया ने बताया कि सोमवार को वे दैनिक गश्ती के लिए जवानों के साथ पीलर संख्या 174 से 175 के लिए निकले थे। इस बीच गुप्त सूचना मिली थी कि दो बांग्लादेशी नागरिक नेपाल के रास्ते भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को देने के साथ अपनी टीम को सर्तक करते हुए नेपाल से आने वाले सभी लोगों की जांच करने की हिदायत दी।

दलाल ने बाइक से दोनो बांग्लादेशी को पहुंचाया था बॉर्डर: एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक लालनून माविया ने बताया कि जांच व चौकसी के दौरान पीलर संख्या 174 के निकट नेपाल की ओर से एक बाइक से तीन लोगों को आते देखा। नो मैंस लैंड के दूर नेपाल सीमा पर बाइक वाले दोनों व्यक्ति को उतार कर कुछ देर बात करने के बाद बाइक चालक नेपाल की ओर चला गया। वहीं दो युवक नो मैंस लैंड होते हुए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। एसएसबी की गश्ती टीम ने दोनों को पूछताछ करने लगे। संदेह होने पर दोनो का हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गये युवकों ने पहले अपना नाम रहमोत अलि 43 वर्ष पिता अब्दूल बरेक व मो जाहिद हसन जिहाद, 22 वर्ष पिता मो जमाल होसैन मोला और कोलकाता का निवासी बताया।

पहले कोलकाता निवासी बाद में बांग्लदेशी कबूला: एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक लालनून माविया ने बताया कि शुरू में तो इन दोनो युवकों ने उन्हें दिग्भ्रमित करने का काफी प्रयास किया। लेकिन उनके हाव भाव, घबराहट व हड़बड़ाहट से संदेह हुआ। जब सख्ती से पूछताछ की तो वह दोनो ने सच उगल दिया। इन दोनो युवकों ने अपना पता ग्राम पोस्ट बितारा, थाना कछुआ, जिला चांदपुर, ढाका बांग्लादेश बताया। गिरफ्तार दोनो नागरिकों ने एसएसबी को बताया कि बंगलादेशी एजेंट मुजममिल हक व साजू के माध्यम से वे 2024 में वे नेपाल पहुंचे थे। तब से नेपाल में ही रह रहे थे। बांग्लादेशी नागरिक के मुताबिक एजेंट मुजममिल हक व साजू ने उन्हें बताया था कि नेपाल से न्यूजीलैंड के लिए कम पैसा में वीजा पासपोर्ट बन जाता है। इस कारण वे लोग एजेंट के झांसे में आकर नेपाल आ गए थे। लेकिन यहां वीजा व पोस्टपोर्ट नहीं बनाने के कारण वापस बांग्लादेश जाना चाहता था। इसके बाद नेपाली एजेंट आलम ने पैसे लेकर यहां बॉर्डर तक छोड़ दिया।

भारतीय एजेंट की मदद से वापस लौटते बांग्लादेश: इन दोनो बांग्लादेशी नागरिकों ने यह भी खुलासा किया कि यदि वे भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाते तो भारत से बांग्लादेश बोर्डर तक छोड़ने के लिए भारतीय एजेंट जॉनी सिल्लीगुड़ी, असम बोर्डर से बांग्लादेश छोड़ देता। एसएसबी ने दोनों बांग्लादेशी नागरिकों के पास से बैग, मोबाइल सहित कुछ कागजात भी बरामद कर पुलिस के हवाले किया है। जब्ती सूची बनाकर सोनामणि गोदाम पुलिस को हैंड ऑवर किया गया। इधर सोनामणि गोदाम के थानेदार चंदन कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। वरीय अधिकारियों को इस पर पूरी नजर है।