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छापेमारी में चंडीगढ़ निर्मित 280 बोतल विदेशी शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी विरोधी अभियान के तहत एसएसबी, कस्टम व आबकारी विभाग की टीम ने 280 बोतल विदेशी शराब बरामद की। यह शराब चंडीगढ़ में निर्मित है और नेपाल तस्करी के लिए एकत्र की गई थी। टीम ने तस्करों को मौके से भागते हुए देखा और अब उनकी तलाश जारी है।

छापेमारी में चंडीगढ़ निर्मित 280 बोतल विदेशी शराब बरामद
छापेमारी में चंडीगढ़ निर्मित 280 बोतल विदेशी शराब बरामद

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारत-नेपाल सीमा पर चल रहे तस्करी विरोधी अभियान के तहत एसएसबी, कस्टम व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को सरहद के समीप छापेमारी कर नेपाल तस्करी के लिए एकत्र की गई चंडीगढ़ निर्मित 280 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। टीम को देख तस्कर माल छोड़कर मौके से फरार हो गए।एसएसबी 22वीं वाहिनी ठूठीबारी को सूचना मिली थी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास नेपाल भेजने के उद्देश्य से शराब की एक बड़ी खेप एकत्र की गई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सहायक कमांडेंट हेमंत कुमार, कस्टम सुप्रिटेंडेंट सुभाष यादव और आबकारी निरीक्षक वैभव कुमार यादव की अगुवाई में संयुक्त टीम गठित की गई।

टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीमा से करीब 200 मीटर पहले स्थित ग्राम मर्चहवा के हाट बाजार शेड के पीछे घेराबंदी की। तलाशी के दौरान लावारिस हालत में रखे कार्टनों से 999 पावर स्टार फाइन रम (750 एमएल) की कुल 280 बोतलें मिलीं, जिन पर चंडीगढ़ का निर्माण दर्ज है। बरामद शराब की कुल कीमत करीब 70 हजार रुपये आंकी गई है। टीम ने जब्ती की विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शराब को आबकारी विभाग के सुपुर्द कर दिया। संयुक्त टीम अब फरार तस्करों का सुराग लगाने और नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।

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