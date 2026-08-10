एसएसबी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली
डीडीहाट में, एसएसबी 11वीं बटालियन ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत एक बाइक रैली आयोजित की। यह रैली कमांडेंट डॉ. अतुल कुमार राय के नेतृत्व में हुई, जिसमें जवानों और अधिकारियों ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व और एकता के बारे में जानकारी दी।
डीडीहाट। नगर में एसएसबी 11वीं बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली। सोमवार को कमांडेंट डॉ. अतुल कुमार राय के मागदर्शन में जवानों व अधिकारियों ने वाहिनी परिसर से सुभाष चौक, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज होते हुए ग्लोरियल पब्लिक स्कूल तक बाइक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य, महत्व, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा, वंदे मातरम्, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के महत्व के बारे में जानकारी दी। यहां उप कमांडेंट अशोक कुमार ओला, उप कमांडेंट संतोष लाल सहित अधिकारीगण व जवान मौजूद रहे।
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