रिजल्ट व पीजी नामांकन में देरी पर विश्वविद्यालय को दिया अल्टीमेटम

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम जारी करने में विलंब और पीजी नामांकन में हो रही लगातार देरी पर सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसएसएआई) ने गहरी चिंता व्यक्त की है और विश्वविद्यालय प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। बिस्मिल ने कहा कि यूजी सत्र 2024-28 एवं यूजी सत्र 2025-29 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं को तीन माह से अधिक समय बीत चुका है, जबकि यूजी सत्र 2023-27 पंचम सेमेस्टर की परीक्षा भी एक माह पूर्व संपन्न हो चुकी है। इसके बावजूद पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा अब तक किसी भी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही देरी के कारण विश्वविद्यालय का यूजी सत्र लगभग एक वर्ष पीछे चल रहा है, जिससे हजारों छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि पीजी सत्र 2026-28 में नामांकन प्रक्रिया मार्च माह में शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन जुलाई माह समाप्त होने को है और अब तक नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। इससे पीजी का शैक्षणिक सत्र भी लगभग छह माह विलंबित हो चुका है। मोहम्मद बिस्मिल ने कहा कि परीक्षा परिणाम एवं पीजी नामांकन में हो रही देरी सहित छात्रों की सभी समस्याओं से पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विवेकानंद सिंह को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस एवं सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर लंबित परीक्षा परिणाम घोषित करने, पीजी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा छात्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो एसएसएआई पूर्णिया विश्वविद्यालय में तालाबंदी एवं विश्वविद्यालय का घेराव करेगा। आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।