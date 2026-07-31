पटमदा के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों को स्किल इंडिया के प्रमाण-पत्र वितरित
एसएस प्लस 2 हाईस्कूल पटमदा में 2021-22 के पहले छात्रों को स्किल इंडिया मिशन के तहत ब्यूटी थेरेपिस्ट (लेवल-4) का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। प्राचार्य डॉ. मिथिलेश कुमार ने कौशल आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। छात्रों ने कहा कि प्रशिक्षण से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।
एसएस प्लस 2 हाईस्कूल पटमदा में वर्ष 2021-22 के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों को स्किल इंडिया मिशन एवं झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के तहत ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा ब्यूटी थेरेपिस्ट (लेवल-4) के प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। प्राचार्य डॉ. मिथिलेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में कौशल आधारित शिक्षा रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने कौशल का निरंतर विकास करने के लिए प्रेरित किया। प्रमाण पत्र प्राप्त विद्यार्थियों ने विद्यालय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
विद्यालय परिवार ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें