CBI में होने वाले वर्कशॉप पर श्रीश्री रविशंकर बोले, इससे बेहतर होगा टीमवर्क

अपने आला अधिकारियों के अभूतपूर्व टकराव के बाद विवाद में घिरी देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई ने अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने तथा एजेंसी में सकारात्मकता लाने के लिए श्री श्री रविशंकर की मदद ली है। श्रीश्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन शनिवार से सीबीआई के कर्मचारियों के लिए तीन दिन की कार्यशाला आयोजित करेगी। हालांकि कई लोग इसका विरोध कर रहे है लेकिन श्रीश्री रविशंकर ने कहा कि इससे उनका तनाव दूर होगा।

It's good. Their stress will be relieved. The main factor in this energy programme is that it involves teamwork. Working together with cooperation develops new motivation: Sri Sri Ravi Shankar on over 150 CBI officials attended his Art of Living workshop pic.twitter.com/pKy9woS0Ip