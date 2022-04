मंहत प्रणवानंद स्वामी की बात मान ली तो कर्नाटक में खत्म हो जाएगा हिजाब-हलाला विवाद

कर्नाटक में छिड़ी हलाल- हिजाब के बीच छिड़ी बहस के बीच शरणबसवेश्वर मठ के मंहत प्रणवानंद स्वामी ने बताया है कि इस समस्या का हल क्या है। उन्होंने बताया है कि हलाल- हिजाब का विवाद कैसे शांत हो सकता है?

पीटीआई,बेंगलुरु Atul Gupta Mon, 04 Apr 2022 08:43 PM

