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वायलिन वादक सुब्रमण्यम को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रीलंका ने प्रसिद्ध वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम को उनके संगीत में योगदान और भारत-श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया। यह सम्मान श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से संस्कृति मंत्री के माध्यम से प्रदान किया गया।

वायलिन वादक सुब्रमण्यम को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान

नई दिल्ली, एजेंसी। श्रीलंका ने प्रख्यात वायलिन वादक और पद्म विभूषण से सम्मानित एल सुब्रमण्यम को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान, भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायाके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या की ओर से संस्कृति मंत्री हिनिदुमा सुनील सेनेवी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। सुब्रमण्यम ने बचपन का कुछ समय श्रीलंका में बिताया था।

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