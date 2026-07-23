डूरंड कप के लिए रांची पहुंची श्रीलंका की सेना टीम
श्रीलंका आर्मी की टीम 135वें डूरंड कप में भाग लेने के लिए गुरुवार को भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से रांची पहुंची। उद्घाटन मैच 26 जुलाई को होगा, जिसमें श्रीलंकाई सेना टीम का मुकाबला जमशेदपुर एफसी से होगा। आयोजितकर्ताओं ने बताया कि अब तक 18977 टिकट बांटे जा चुके हैं।
रांची, वरीय संवाददाता। 135वें डूरंड कप में भाग लेने के लिए श्रीलंका आर्मी की टीम गुरुवार को भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से रांची पहुंची। शाम 7:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद टीम सीधे होटल बीएलआर चाणक्य पहुंची। टीम का नेतृत्व श्रीलंकाई सेना के मेजर जनरल कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में 26 जुलाई को श्रीलंकाई सेना टीम डिफेंडर एफसी इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की टीम जमशेदपुर एफसी से भिड़ेगी। श्रीलंकाई टीम के मुख्य कोच डडली स्टीनवॉल के नेतृत्व में डिफेंडर एफसी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं, घरेलू दर्शकों के समर्थन के बीच जमशेदपुर एफसी भी टूर्नामेंट का विजयी आगाज करने की कोशिश करेगी。
टिकटों की स्थिति
18977 टिकट अबतक बांटे गए
फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह
टूर्नामेंट को लेकर राजधानी रांची में फुटबॉल प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों के अनुसार उद्घाटन मुकाबले के लिए जारी किए नि:शुल्क टिकटों में अबतक 18977 टिकट दर्शकों के बीच बांटे गए हैं। टिकट काउंटर पर दूसरे दिन गुरुवार को सुबह से ही फुटबॉल प्रेमियों की भीड़ उमड़ने लगी थी। दोपहर तक टिकट बांटे गए। इसके बाद काउंटर बंद कर दिए गए। आयोजकों के अनुसार लगभग 25 हाजर टिकट बांटे जाएंगे। शेष टिकटों के लिए शुक्रवार को काउंटर सुबह में खुलेगा।
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