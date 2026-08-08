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उछाली आश्रम में दसवें दिन भी जारी रहा कांवड़ सेवा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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उछाली आश्रम में दसवें दिन भी जारी रहा कांवड़ सेवा शिविर

श्रावण कांवड़ मेले के साथ शुरू हुआ श्री गुरु सेवक निवास उछाली आश्रम का कांवड़ सेवा शिविर शनिवार को दसवें दिन भी जारी रहा। आश्रम में शिवभक्तों के लिए भोजन, पेयजल, चाय और फल की व्यवस्था की गई है। परमाध्यक्ष महंत विष्णुदास महाराज ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा पुण्य का कार्य है। उन्होंने शिवभक्तों से स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने की अपील की।

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