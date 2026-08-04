खेल : स्क्वॉश स्टार अनाहत सिंह और जूनियर टीम सम्मानित
स्क्वॉश स्टार अनाहत सिंह और जूनियर टीम सम्मानित नई दिल्ली। केंद्रीय युवा मामले
स्क्वॉश स्टार अनाहत सिंह और जूनियर टीम सम्मानित नई दिल्ली। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने भारत के विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इनमें स्वर्ण विजेता अनाहत सिंह और कांस्य जीतने वाली भारतीय पुरुष जूनियर टीम के खिलाड़ी आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह शामिल थे। 18 वर्षीय अनाहत हाल में कनाडा में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं। डॉ. मंडाविया ने अनाहत को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि उनकी ऐतिहासिक जीत लाखों युवा भारतीयों को स्क्वॉश खेलने के लिए प्रेरित करेगी।
खेल मंत्री ने युवाओं को सफलता को एक लंबी यात्रा की शुरुआत मानने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि आगे एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 जैसे बड़े पड़ाव आने वाले हैं।
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