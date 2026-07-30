Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीयू : स्पॉट नामांकन को आज से कॉलेजों में होगा आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

पटना विश्वविद्यालय में स्पॉट नामांकन के लिए आवेदन शुक्रवार से शनिवार तक लिए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों का नाम मेधा सूची में नहीं आया है वे संबंधित कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज़ जमा करने के बाद 3 अगस्त को मेधा सूची प्रकाशित होगी और नामांकन 4 अगस्त को होगा। कई सीटें खाली रह गई हैं।

पीयू : स्पॉट नामांकन को आज से कॉलेजों में होगा आवेदन

पटना विश्वविद्यालय (पीयू) में स्पॉट नामांकन के लिए दाखिले को आवेदन शुक्रवार से शनिवार तक लिए जाएंगे। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में बची सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। वैसे विद्यार्थी जिनका अब तक किसी भी मेधा सूची में नाम नहीं आया है या कहीं नामांकन नहीं हुआ है वैसे विद्यार्थी स्पॉट राउंड के तहत नामांकन के लिए संबंधित कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन ही लिए जाएंगे। छात्रों को पीयू आवेदन पत्र की डाउनलोडेड प्रति, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आधार आदि जरूरी दस्तावेज के साथ कॉलेज जाकर दस्तावेज जमा करने होंगे।

रेगुलर कोर्स में नामांकन को छात्रों से तीन विकल्प लिए जाएंगे। स्पॉट राउंड के तहत चयनित विद्यार्थियों की मेधा सूची कॉलेज के सूचना पट्ट पर तीन अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। जबकि चयनित विद्यार्थियों को नामांकन चार अगस्त को लेना होगा। तीसरी मेधा सूची में पांच कॉलेजों में कुल 472 छात्रों को सीटें आवंटित की गईं। बीएन कॉलेज में 192, मगध महिला कॉलेज में 63, पटना कॉलेज में 90, पटना साइंस कॉलेज में 67, वाणिज्य महाविद्यालय में 60 विद्यार्थियों को सीटें आवंटित हुईं। लेकिन सिर्फ 158 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया। 66.53% सीटें खाली रह गईं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patna Latest News Merit List Patna University अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।