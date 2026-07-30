पीयू : स्पॉट नामांकन को आज से कॉलेजों में होगा आवेदन
पटना विश्वविद्यालय में स्पॉट नामांकन के लिए आवेदन शुक्रवार से शनिवार तक लिए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों का नाम मेधा सूची में नहीं आया है वे संबंधित कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज़ जमा करने के बाद 3 अगस्त को मेधा सूची प्रकाशित होगी और नामांकन 4 अगस्त को होगा। कई सीटें खाली रह गई हैं।
पटना विश्वविद्यालय (पीयू) में स्पॉट नामांकन के लिए दाखिले को आवेदन शुक्रवार से शनिवार तक लिए जाएंगे। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में बची सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। वैसे विद्यार्थी जिनका अब तक किसी भी मेधा सूची में नाम नहीं आया है या कहीं नामांकन नहीं हुआ है वैसे विद्यार्थी स्पॉट राउंड के तहत नामांकन के लिए संबंधित कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन ही लिए जाएंगे। छात्रों को पीयू आवेदन पत्र की डाउनलोडेड प्रति, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आधार आदि जरूरी दस्तावेज के साथ कॉलेज जाकर दस्तावेज जमा करने होंगे।
रेगुलर कोर्स में नामांकन को छात्रों से तीन विकल्प लिए जाएंगे। स्पॉट राउंड के तहत चयनित विद्यार्थियों की मेधा सूची कॉलेज के सूचना पट्ट पर तीन अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। जबकि चयनित विद्यार्थियों को नामांकन चार अगस्त को लेना होगा। तीसरी मेधा सूची में पांच कॉलेजों में कुल 472 छात्रों को सीटें आवंटित की गईं। बीएन कॉलेज में 192, मगध महिला कॉलेज में 63, पटना कॉलेज में 90, पटना साइंस कॉलेज में 67, वाणिज्य महाविद्यालय में 60 विद्यार्थियों को सीटें आवंटित हुईं। लेकिन सिर्फ 158 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया। 66.53% सीटें खाली रह गईं।
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