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नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती नियमावली-2022 के तहत नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र खिलाड़ियों को 8 अगस्त तक आवेदन करना है। अधिक जानकारी खेल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका

ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले जिले के खिलाड़ी सीधी भर्ती नियमावली-2022 के अंतर्गत आठ अगस्त ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चिह्नित किए गए विभागों में खेल कोटे से नौकरी मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रभारी जिला खेल अधिकारी डॉ़ परवेज अली ने बताया कि जिन खिलाड़ियों ने 1 सितंबर 2020 अथवा उसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित किया है। उन खिलाड़ियों की नियुक्ति सीधी भर्ती नियमावली-2022 के अंतर्गत चिह्नित विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र खिलाड़ी आगामी 8 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र का प्रारूप और विस्तृत जानकारी खेल विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट upsports-gov-in/sportsdirectorate तथा खेल साथी पोर्टल https://khelsathi-in/ पर उपलब्ध है। जहां से आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।-------------सीएल मौर्य

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