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हापुड़ में क्रीड़ा भारती के नए खेल केंद्र खुले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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केंद्र प्रमुख मनप्रीत खैरा ने जेएमएस बास्केटबॉल क्रीड़ा केन्द्र जाकर खिलाड़ियों से मिले। मनप्रीत खैरा ने कहा कि क्रीड़ा भारती एक राष्ट्र

हापुड़ में क्रीड़ा भारती के नए खेल केंद्र खुले

क्रीड़ा भारती मेरठ प्रांत क्रीड़ा केंद्र प्रमुख मनप्रीत खैरा ने जेएमएस बास्केटबॉल क्रीड़ा केन्द्र जाकर खिलाड़ियों से मिले।मनप्रीत खैरा ने कहा कि क्रीड़ा भारती एक राष्ट्र व्यापी खेल संगठन है। जिसमें देश के हर नागरिकों विशेषतः युवकों को शारीरिक और मानसिक खेल के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसकी स्थापना पुणे (महाराष्ट्र) में वर्ष 1992 में की गई। इसका बोधवाक्य क्रीड़ा से निर्माण चरित्र का, चरित्र से निर्माण राष्ट्र का है। क्रीडा भारती का मुख्य उद्देश्य भारत के अन्य स्थापित खेलों के साथ स्वदेशी खेलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के परम्परागत खेलों को बढावा देना है ताकि समाज के सभी वर्ग मैदान पर आकर खेलें।

खेलों के माध्यम से स्वस्थ शरीर, मानसिक एवं संस्कार प्राप्त करें। जेएमएस बास्केटबॉल क्रीड़ा केंद्र संचालक दीपांशु गर्ग ने कहा की क्रीड़ा भारती निश्चित रूप से चरित्रवान खिलाड़ियों का निर्माण खेलों के माध्यम से कर रही है।

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