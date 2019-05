युवक के पेट से निकले चाकू, चम्मच, टूथब्रश और स्क्रूड्राइवर

हिमाचल प्रदेश में एक युवक के पेट से ऑपरेशन के दौरान एक चाकू, आठ चम्मच, दो स्क्रूड्राइवर, दो टूथब्रश और एक डॉर लैच मिला है। युवक को किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त बताया जा रहा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 35 वर्षीय युवक ने पेट में दर्द की शिकायत की थी जिसके बाद उसे श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था।

युवक का नाम कर्ण सेन बताया गया है। कुछ दिन पहले कर्ण ने देखा कि उनके पेट पर एक पिंपल हो रहा है। सुंदरनगर के एक क्लीनिक के डॉक्टर ने चेकअप के दौरान पाया कि उनके पेट में चाकू है। शुरुआती इलाज के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

Himachal Pradesh: Doctors removed 8 spoons, 2 screwdrivers, 2 toothbrushes and 1 kitchen knife from the stomach of a 35-year-old man in Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Mandi, who was admitted to the hospital with object projecting from his stomach. (24.05) pic.twitter.com/x97W2nlM5A