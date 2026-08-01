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नन्हे शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा से गूंजा सरस्वती शिशु वाटिका परिसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शहर के बुढ़ाना रोड स्थित सरस्वती शिशु वाटिका में शुक्रवार को सावन माह के उपलक्ष्य में नन्हे बच्चों द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने भगवान शिव की भक्ति में आकर्षक प्रस्तुतियाँ दीं। प्रधानाचार्या ने बच्चों को शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का महत्व बताया।

नन्हे शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा से गूंजा सरस्वती शिशु वाटिका परिसर
नन्हे शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा से गूंजा सरस्वती शिशु वाटिका परिसर

शहर के बुढ़ाना रोड स्थित सरस्वती शिशु वाटिका में सावन माह के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा एवं जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कक्षा नर्सरी से यूकेजी तक के विद्यार्थियों ने भोला-भोली का स्वरूप धारण कर आकर्षक कांवड़ के साथ विद्यालय पहुंचकर भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक किया। कार्यक्रम में भगवान शिव, माता पार्वती, श्रीगणेश और कार्तिकेय के स्वरूप में सजे बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इसके बाद विद्यार्थियों ने शिव भक्ति पर आधारित सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को भाव-विभोर कर दिया। मुख्य अतिथियों एवं विद्यालय परिवार ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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प्रधानाचार्या पल्लवी ऐरन ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों से भी जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन बच्चों में संस्कार, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौके पर मीनाक्षी शर्मा, स्वाति जैन, रूबी, आंचल, प्रियंका, निकिता, नीतू, बिंदिया, संजय सैनी, प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार, प्रधानाचार्य आनंद कुमार मौजूद रहे।

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