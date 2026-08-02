अररिया: ज्ञानशाला के बच्चों को दिलाया नवकार मंत्र का संकल्प

फारबिसगंज में रविवार को तेरापंथ युवक परिषद द्वारा मंत्र दीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ज्ञानशाला के बच्चों को नमस्कार महामंत्र की मंत्र दीक्षा दिलाई गई। उपासक सुधांशु जैन ने बच्चों को दैनिक प्रार्थना का संकल्प दिलाया और नैतिकता के महत्व पर प्रकाश डाला।

फारबिसगंज, अररिया से अंजनी गौतम आचार्य श्री महाश्रमण जी के निर्देशानुसार फारबिसगंज के तेरापंथ भवन में धर्माराधना के लिए पधारे उपासक द्वय सुधांशु जैन एवं प्रकाश जैन के सान्निध्य में रविवार को तेरापंथ युवक परिषद द्वारा मंत्र दीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान ज्ञानशाला के बच्चों को नमस्कार महामंत्र (नवकार मंत्र) की मंत्र दीक्षा दिलाकर आध्यात्मिक जीवन के लिए संकल्पित किया गया। तेरापंथ भवन में सावन-भादो के दो माह तक उपासक द्वय द्वारा नियमित धर्मोपासना कराई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित मंत्र दीक्षा कार्यशाला में ज्ञानशाला के सभी ज्ञानार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया。

मुख्य वक्ता का संबोधन मुख्य वक्ता उपासक सुधांशु जैन ने कहा कि प्रत्येक जैन धर्मावलंबी को प्रतिदिन कम से कम 21 बार नवकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इसकी शुरुआत बचपन से की जाए तो यह जीवनभर की श्रेष्ठ आदत बन जाती है। उन्होंने बच्चों को आगामी एक वर्ष तक प्रतिदिन सुबह उठकर घर के सभी बड़ों को प्रणाम करने का संकल्प भी दिलाया। साथ ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक खेलों के माध्यम से बच्चों को नैतिक,आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें समझाईं।

आत्म आलोचना का महत्व सह उपासक प्रकाश जैन ने निंदा और आलोचना के विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जैन धर्म में आत्मालोचना आत्मसुधार का माध्यम है। इसके बाद उपासक सुधांशु जैन ने तेरापंथ धर्मसंघ की मूल अवधारणाओं-दान, दया और धर्म-की विस्तार से व्याख्या करते हुए लौकिक एवं लोकोत्तर दान-दया का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सजगता के माध्यम से ही पाप-पुण्य तथा लौकिक और लोकोत्तर दान के अंतर को समझा जा सकता है। उन्होंने 32 आगमों की जानकारी भी दी तथा उपस्थित श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया।