चातुर्मास प्रवचन में नरेश मुनि बोले चरित्र ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी

शामली। श्री श्वेतांबर जैन स्थानक मंदिर में आयोजित चातुर्मास महापर्व के अंतर्गत बुधवार को नरेश मुनि महाराज ने श्रद्धालुओं को धर्म, चरित्र और आत्मसंयम का महत्व बताते हुए ज्ञान की अमृतवर्षा की। प्रवचन सुनने के लिए शामली सहित विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाएं पहुंचे। अपने प्रवचन में नरेश मुनि महाराज ने कहा कि मनुष्य के जीवन में चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चरित्रवान व्यक्ति ही समाज में सम्मान प्राप्त करता है और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान चातुर्मास के दौरान बद्री प्रसाद महाराज के संथारा की स्मृति भी मनाई जा रही है।

उनका पूरा जीवन समाज और धर्म की सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों के साथ दीक्षा ग्रहण कर त्याग और तपस्या का आदर्श प्रस्तुत किया। मुनि महाराज ने कहा कि मनुष्य का अधिकतर समय धर्म साधना में व्यतीत होना चाहिए। धर्म की आराधना से जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है तथा भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि संयमित जीवन ही सच्चा धार्मिक जीवन है। दिगंबर परंपरा के दस लक्षण पर्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने एक समय भोजन करने, गर्म पानी पीने तथा रात्रि भोजन का त्याग करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि रात्रि भोजन से बचना चाहिए और जीवन में सदैव संयम का पालन करना चाहिए।धर्मसभा में शामली, मेरठ, बड़ौत, एलम, कांधला, झिंझाना, गढ़ीपुख्ता, दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों से पहुंचे सैकड़ों श्रावक-श्राविकाओं ने गुरु दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रवचनों का श्रवण किया। इस अवसर पर सतीश चंद्र जैन, नानक चंद जैन, राजीव जैन, अभिषेक जैन, नितिन जैन, पंकज जैन, सत्येंद्र जैन, ललित जैन, शरद जैन, दीपक जैन, जय कुमार जैन, अशोक जैन, मुकुल जैन, विपुल जैन, वीरेश जैन आदि मौजूद रहे।