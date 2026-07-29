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गुरु पूर्णिमा पर बाबा आर्तत्राण दास जी को भेंट किया गया 'प्रज्ञा अभियान', आध्यात्मिक जागरण का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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राजनगर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा आध्यात्मिक भेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिंटू राउत ने ब्रह्मचारी बाबा आर्तत्राण दास जी को प्रज्ञा अभियान भेंट किया। इस अवसर पर गुरु के प्रति श्रद्धा और समाज में आध्यात्मिक जागरण पर बल दिया गया।

गुरु पूर्णिमा पर बाबा आर्तत्राण दास जी को भेंट किया गया 'प्रज्ञा अभियान', आध्यात्मिक जागरण का दिया संदेश
गुरु पूर्णिमा पर बाबा आर्तत्राण दास जी को भेंट किया गया 'प्रज्ञा अभियान', आध्यात्मिक जागरण का दिया संदेश

राजनगर।अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में संचालित गायत्री परिवार ट्रस्ट, सरायकेला द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक प्रेरणादायी आध्यात्मिक भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनगर प्रखंड समन्वयक पिंटू राउत ने दुग्धा स्थित श्री श्मशान काली शक्तिपीठ पहुँचकर पूज्य ब्रह्मचारी बाबा आर्तत्राण दास जी से सौजन्य भेंट की तथा उन्हें गायत्री परिवार का विचार अभियान "प्रज्ञा अभियान" भेंट स्वरूप प्रदान किया।

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गुरु पूर्णिमा का महत्व

इस अवसर पर पिंटू राउत ने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और ज्ञान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महान पर्व है। प्रज्ञा अभियान के माध्यम से युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों एवं नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरण के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

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आध्यात्मिक जागरण का प्रयास

ब्रह्मचारी बाबा आर्तत्राण दास जी ने गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे जनजागरण एवं संस्कार निर्माण के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मानवीय संस्कारों के प्रसार के लिए ऐसे प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने प्रज्ञा अभियान को जनहितकारी पहल बताते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की शुभकामनाएँ दीं।

सकारात्मक विचारों का प्रसार

गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हुई यह भेंट श्रद्धा, सद्भाव एवं आध्यात्मिक समन्वय का सुंदर उदाहरण बनी, जिससे समाज में सकारात्मक विचारों एवं संस्कारों के प्रसार को नई ऊर्जा मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है?
गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और ज्ञान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महान पर्व है।
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